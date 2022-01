Usa: Trump contesta Twitter dopo la messa al bando della deputata Greene (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2 gennaio Twitter ha bloccato definitivamente l’account della deputata statunitense Marjorie Taylor Greene, esponente del Partito repubblicano, nota per le sue posizioni vicine al movimento complottista Qanon. Il suo profilo era già stato speso temporaneamente dal social network lo scorso luglio per la diffusione di disinformazione sui vaccini e sulla pandemia di Covid-19. Precedentemente, a febbraio, la Camera dei rappresentanti aveva approvato una risoluzione per estrometterla dalle commissioni, in particolare da quelle relative a Istruzione e Bilancio. Meno di 48 ore dopo la sua rimozione da Twitter, Greene è stata sospesa a tempo indeterminato anche da Facebook. Greene, repubblicana della Georgia, ferrea sostenitrice dell’ex presidente Donald Trump, era stata al centro di polemiche politiche per alcune esternazioni pubbliche cospirazioniste e antisemite, giudicate incompatibili con la sua carica istituzionale. (Nys)