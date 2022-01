Lavoro: Dadone, sullo smart working una retromarcia dannosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È sempre bello quando un organo di stampa come Agenzia Nova taglia traguardi importanti che significano impegno nella verifica dei fatti, qualità e tempismo" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- La ministra che prima sedeva sulla poltrona di Renato Brunetta sostiene che il muro del forzista allo smart working per la Pubblica amministrazione è sbagliato, di fatto antistorico: "In Italia siamo stati i capofila del ricorso al lavoro agile per i lavoratori, sia pubblici che privati, e ora diciamo no proprio mentre in tutta Europa vi fanno ricorso?". Così la pensa, in una intervista a "Il Fatto Quotidiano" la 5Stelle Fabiana Dadone, ora responsabile delle Politiche giovanili. Il M5S, assieme ai sindacati, invoca il ritorno allo smart working per i dipendenti della Pa, ma il ministro della Pa Brunetta proprio non vuole saperne: "Io penso che il lavoro agile sia uno strumento da implementare. Quando cominciammo ad adottarlo nel passato governo fu un grande passo, un cambiamento di concezione. E ora l'impennata dei contagi impone di tornare ad adoperarlo". Dal ministero obiettano: 'Le amministrazioni pubbliche possono decidere la rotazione del personale consentendo il lavoro agile anche fino al 49 per cento, sulla base di una programmazione mensile': "Teoricamente - osserva la ministra - la flessibilità è possibile, è vero, ma deve arrivare un input dal ministro per farla ripartire. In pratica serve una circolare, e non si può più aspettare: bisogna decongestionare il flusso delle persone in movimento. Si pensi ai mezzi pubblici in una città come Roma". (segue) (Res)