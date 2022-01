Sudan: ex premier Hamdok, la transizione verso la democrazia è sempre difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci ha provato ostinatamente. Ha creduto fino alla fine di poter ricomporre la frattura tra militari e società civile causata dal golpe del 25 ottobre scorso. Ma alla fine ha dovuto gettare la spugna. Nato nel 1956 nella provincia centrale del Kordofan, Abdalla Hamdok prima del suo incarico di primo ministro del Sudan aveva ricoperto dal novembre 2011 il ruolo di vicesegretario esecutivo della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa. "Ho avuto l'onore di servire la gente del mio Paese per più di due anni, - spiega in una intervista a "la Repubblica" - e durante questo viaggio sono stato a volte ferito e a volte gratificato dai successi nel progresso delle riforme. Ma oggi di fronte al sangue dei martiri sudanesi non posso più continuare questo percorso", la sua amara resa annunciata in un discorso attraverso le sue pagine social. Dopo 42 giorni dal reinsediamento, ha presentato le dimissioni "irrevocabili" esortando i militari a guardare al popolo come "l'ultima autorità sovrana sostenendo le forze civili fino a quando non sarà raggiunto l'obiettivo dello slogan 'un esercito, un popolo'. Solo allora non ci sarà più paura per il futuro, sarà garantita la sicurezza del Paese e il suo governo democratico e civile". (segue) (Res)