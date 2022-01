Sudan: ex premier Hamdok, la transizione verso la democrazia è sempre difficile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I governi più difficili - osserva l'ex premier - sono quelli di transizione. Per lungo tempo ero certo della vittoria. Se c'è volontà nazionale, pazienza e consenso sui temi minimi della transizione civile e democratica si pub raggiungere la meta. Ma tra le varie componenti del governo e le forze della rivoluzione si è frapposto l'interesse delle parti piuttosto che quello comune". "Principalmente - osserva infine l'ex premier - è una crisi politica. Il problema maggiore del Paese è strutturale, non c'è coesione tra le componenti politiche, civili e militari. La parola chiave per una soluzione era 'dialogo' tra tutte le espressioni della società sudanese e dello Stato. Ma quest'ultimo è venuto meno e l'accordo della dichiarazione costituzionale è stato violato. Chiedo che Dio conceda il successo a chi verrà dopo di me per la ripresa del dialogo", ha concluso Hamdok. (Res)