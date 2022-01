Pnrr: Carfagna, un piano per le strade del Centro-Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla quota Sud nessun arretramento. Mara Carfagna, ministro per il Mezzogiorno, assicura in un'intervista al "Messaggero" che il vincolo del 40 per cento delle risorse sarà rispettato. E intanto annuncia un maxi piano di investimenti sulle strade del Centro-Sud, un capitolo che la Commissione europea aveva tenuto fuori dal Recovery Plan, e che sarà rifinanziato con i fondi per la Coesione, ovvero 73 miliardi di cui 23,5 miliardi appena rifinanziati dalla manovra. "Che ci sia un complotto contro il Sud - spiega la ministra - è una leggenda smentita dai fatti. Negli ultimi 30 anni il Mezzogiorno ha subito criteri iniqui di riparto della spesa sociale e la mancanza di investimenti infrastrutturali adeguati. Ma il governo Draghi ha impresso oggettivamente una svolta. Nessuno obbligava l'esecutivo a vincolare al Sud una quota del 40 per cento delle risorse del Pnrr. È una operazione di trasparenza che abbiamo deciso noi e che in alcuni casi ci ha consentito di incrementare la quota destinata al Sud". "Noi - continua - abbiamo ottenuto di poter effettuare dei controlli non solo ex post dei bandi, ma anche ex ante. Nell'ultima cabina di regia sul Pnrr è stata messa nero su bianco la creazione di un meccanismo di monitoraggio preventivo di tutti i bandi e i decreti di riparto delle risorse, che sarà portato avanti dal ministero per il Sud in collaborazione con quello dell'Economia". (segue) (Res)