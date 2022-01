Pnrr: Carfagna, un piano per le strade del Centro-Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo monitoraggio "è partito dal primo gennaio. Renderà ancora più vincolante il rispetto della quota Sud". Carfagna osserva inoltre che "nelle infrastrutture, come in tutto il resto, il calcolo della quota del 40 per cento riservata al Sud va fatto sommando le risorse del Pnrr a quelle del fondo complementare. Se includiamo anche l'Alta velocità Salerno-Reggio, che da sola vale 9,4 miliardi, la quota Sud è del 55 per cento". "Il governo che verrà, tra un mese o tra un anno, - aggiunge la ministra - dovrà garantire la continuità nel recupero dei divari territoriali con un'azione di vigilanza costante sulla quota Sud". C'è scetticismo sul fatto che il Sud riesca a spendere, e bene, tutte le risorse: "Abbiamo creato le condizioni per scongiurare questo rischio. Non un euro del Pnrr andrà sprecato, anche perché è stato costruito un sistema di governance che funziona e che useremo anche per gli altri fondi europei e nazionali per la Coesione", ha concluso Carfagna. (Res)