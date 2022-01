Energia: Arrigoni (Lega) a “Nova”, contro caro bollette cruciale ridurre la dipendenza dall’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gas naturale avrà un ruolo strategico nella transizione energetica di tutto il mondo, e non solo dell’Italia: anche la Cina sta lentamente migrando dal carbone al gas, e questa domanda rafforzata, unita alle strozzature dell’offerta e al calo di vento registrato nel Mare del Nord, ha contribuito allo tsunami dei prezzi energetici, che non è congiunturale ma ha caratteristiche strutturali. Lo ha detto Paolo Arrigoni, senatore e responsabile del dipartimento Energia della Lega, in un’intervista ad “Agenzia Nova” sul problema del caro bollette. Una situazione che, ha spiegato, troverebbe una soluzione efficace non negli stanziamenti pubblici, ma nel rafforzamento della produzione nazionale di gas. “Già un anno e mezzo fa, quando si è iniziato a discutere del Pnrr e delle relative linee generali, come responsabile Energia della Lega ho proposto di inserire nel piano una serie di criteri cardine: la riduzione della dipendenza energetica dall’estero, la diversificazione degli approvvigionamenti, la sicurezza della rete e il contenimento del costo delle bollette, nella consapevolezza che le utenze italiane pagano una media del 10-15 per cento in più rispetto all’estero per gas ed elettricità”, ha spiegato, aggiungendo che una dipendenza dall’estero per il 95 per cento sul gas naturale è fonte di problemi anche per la competitività del Paese. (segue) (Rin)