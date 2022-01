Energia: Arrigoni (Lega) a “Nova”, contro caro bollette cruciale ridurre la dipendenza dall’estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due, in particolare, le proposte che secondo il senatore contribuirebbero a calmierare il caro: un intervento sulle barriere tariffarie in Europa, legate al fenomeno del “pancaking” (la stratificazione dei costi che gli operatori devono pagare lungo la rotta per importare il gas nei paesi europei) che penalizza l’Italia essendo il Paese a valle della catena logistica di approvvigionamento; e maggiori pressioni sulla Commissione europea “perché riveda la decisione di bloccare il raddoppio delle forniture di gas attraverso il gasdotto Tap, che riteniamo incomprensibile e che avrebbe consentito di rafforzare il ruolo dell’Italia come hub europeo del gas naturale”. Il ruolo di accompagnamento del gas nella transizione energetica, ha continuato Arrigoni, è riconosciuto “nero su bianco nel Pniec: come Lega abbiamo un atteggiamento pragmatico, e mentre ci può stare bene abbandonare il carbone dobbiamo riconoscere che tra le fonti fossili il gas è quello che presenta minori emissioni”. Ferma restando la dipendenza dal gas di alcuni settori manifatturieri “hard to abate”, ha aggiunto, un gas “pulito e a chilometro zero consentirebbe investimenti sul territorio a beneficio dello Stato e delle comunità locali: senza contare che inquinerebbe meno, dal momento che importare con navi o metanodotti comporta perdite di metano in atmosfera”. (segue) (Rin)