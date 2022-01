Energia: Arrigoni (Lega) a “Nova”, contro caro bollette cruciale ridurre la dipendenza dall’estero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà fondamentale, secondo Arrigoni, “scalfire quell’ideologia che negli ultimi anni ha dettato la linea, parlando di un futuro di sole rinnovabili quando sappiamo benissimo di essere in ritardo nel loro sviluppo”. Interpellato sulle possibili soluzioni alla “sindrome di Nimby” (così viene definita l’opposizione delle popolazioni locali alla costruzione di impianti industriali), il responsabile Energia della Lega ha ribadito la necessità di un’operazione “culturale non solo sul gas ma anche sul nucleare, che rappresenta una tecnologia di cui non si potrà fare a meno nel lungo termine se vogliamo raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2050”. Un’operazione che sia accompagnata anche da compensazioni e forme di sostegno alle comunità locali. Interpellato, infine, sul futuro del Pitesai (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee), Arrigoni ha detto che “si tratta di un piano costruito sotto una forte spinta ideologica e ambientalista, che voleva mettere al bando tutte le fonti fossili”. Di fronte al caro energia che ha colpito il Paese, ha concluso, occorre “chiamare tutti alla responsabilità: bisogna essere pragmatici, perché temo che tra qualche giorno, con il ritorno del freddo e la ripresa delle attività produttive dopo le vacanze, i prezzi possano tornare a salire”. (Rin)