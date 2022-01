Energia: prezzi greggio in aumento in vista di riunione Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi del petrolio hanno registrato un aumento in vista della riunione dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec+) prevista per oggi. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. Nello specifico, il prezzo del greggio Brent è aumentato di 0,39 dollari statunitensi, toccando quota 79,38 dollari a barile, mentre quello del greggio West Texas ha registrato un aumento di 0,27 dollari statunitensi, attestandosi sui 76,35 dollari Usa a barile. La causa dell’aumento dei prezzi del greggio è da ricercare nell’incontro dell’Opec+ previsto per oggi: alle 12:00 (meridiano di Greenwich) si riunirà il Comitato di monitoraggio dell’organizzazione, mentre alle 13:00 (meridiano di Greenwich) si terrà la riunione ministeriale dei rappresentanti degli Stati membri. La maggioranza degli analisti sostiene che l’Opec+ si atterrà al piano, già annunciato, di mantenere la produzione petrolifera aumentata di 400 mila barili al giorno. Infatti, è da agosto che l’Opec+ ha messo in atto tale strategia produttiva: l’impatto della variante Omicron è stato stimato più breve e lieve del previsto, mentre il fabbisogno petrolifero degli Usa, il maggiore consumatore mondiale di petrolio, non è diminuito. Ci si aspetta un aumento dei prezzi del greggio per i primi mesi del 2022. (Res)