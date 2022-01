Sardegna: il progetto di Solinas, "una compagnia aerea tutta sarda entro il 2022"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una compagnia aerea tutta sarda entro il 2022 per dare una soluzione strutturale al tema della continuità territoriale e preservare le competenze di centinaia di lavoratori ex Air Italy. Il progetto è del presidente della Regione, Christian Solinas, che ai microfoni della tv locale "Sardegna Uno" spiega come "in questi dodici mesi vorremmo mettere in campo un progetto organico d'intesa col Governo e con la compagnia Ita, per trovare una soluzione industriale. Con la Regione Sardegna che, come detto più volte, vuole fare la sua parte". Il progetto prevede il coinvolgimento della compagnia aerea Ita di cui il nuovo vettore sardo sarebbe una proiezione locale. Solinas ha chiarito anche che la legge nazionale che ha dato il via libera al finanziamento per il passaggio da Alitalia a Ita prevede la possibilità far nascere un progetto del genere: "Nell'articolato della legge, anche a seguito di diverse interlocuzioni che abbiamo avuto a suo tempo – ha spiegato Solinas - è stato inserito un passaggio preciso: prevede oltre alla costituzione della newco nazionale, anche l'articolazione di compagnie regionali dedicate al trasporto di corto o medio raggio a livello locale". (segue) (Rsc)