Sardegna: il progetto di Solinas, "una compagnia aerea tutta sarda entro il 2022" (2)

- Il modello potrebbe essere quello della Corsica dove opera una compagnia tutta isolana che garantisce la continuità territoriale con la Francia dove, ha spiegato Solinas, "c'è una partecipazione di Air France, insieme ad altri soggetti istituzionali. Come la collettività territoriale della Corsica o le camere di commercio". Rimane da vedere come può adattarsi un progetto del genere alle regole della nuova continuità territoriale che entreranno in vigore a maggio e che seguono i dettami imposti dell'Unione Europea. (Rsc)