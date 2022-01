Sardegna: isole minori contro super green pass, "impedisce mobilità cittadini, serve una deroga"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 10 gennaio i 500 cittadini non vaccinati contro il Covid residenti a Carloforte e i mille residenti a La Maddalena non potranno più prendere il traghetto per arrivare alla terraferma. E' l'effetto delle nuove regole imposte dal governo che prevedono l'utilizzo del green pass rafforzato (quello che si ottiene appunto con la vaccinazione o con la guarigione da Covid) per usufruire dei mezzi pubblici. Una situazione inaccettabile per il sindaco Tore Puggioni che insieme al collega di La Maddalena e a quelli dei Comuni delle 35 isole minori italiane che fanno parte dell'Ancim (Associazione nazionale comuni isole minori), hanno chiesto al governo una deroga. "I cittadini non vaccinati – spiega Puggioni – dovono avere un'alternativa, il limite alla loro mobilità è davvero troppo forte. Serve una deroga, altrimenti è un vero e proprio sequestro di persona. Siamo a favore delle vaccinazioni e del green pass ma tutti i cittadini vanno tutelati". "La soluzione proposta dal sindaco per ovviare al problema è che i passeggeri non vaccinati restino nelle loro auto durante la traversata o che abbiano una zona a loro riservata nel salone del traghetto". (Rsc)