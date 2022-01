Ucraina-Ue: al via visita dell'Alto rappresentante Borrell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, si reca da oggi sino a giovedì in Ucraina. Lo si apprende dalla Commissione europea, che ha evidenziato che il primo viaggio di Borrell all'estero quest'anno sottolinea "il forte sostegno dell'Ue alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina in un momento in cui il Paese deve affrontare l'accumulo militare russo e le azioni ibride". Borrell, insieme al ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, visiterà prima l'est dell'Ucraina e la linea di contatto. Si recherà poi a Kiev dove incontrerà le autorità ucraine. (Res)