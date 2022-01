Kuwait: Covid, sospesi eventi in luoghi chiusi fino al 28 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kuwait ha annunciato la sospensione degli eventi programmati in luoghi chiusi fino al 28 febbraio al fine di limitare la diffusione della variante Omicron del Covid-19. Lo ha riferito l’agenzia di stampa kuwaitiana “Kuna”. La decisione potrebbe essere prolungata dopo la data prefissata se la situazione epidemiologica non dovesse migliorare. Il governo ha anche reso noto che d’ora in poi le persone intenzionate a recarsi nel Paese dovranno effettuare un tampone molecolare almeno 72 ore prima dell'arrivo. (Res)