Grecia: ministro Sviluppo, test molecolari costeranno meno di 60 euro

- Il test molecolare (Pcr) per il Covid-19 costerà meno di 60 euro in Grecia. Lo ha dichiarato questa mattina il ministro dello Sviluppo, Adonis Georgiadis, parlando ai microfoni dell’emittente televisiva “Skai”. Georgiadis ha lasciato intendere che il prezzo sarà di circa 50 euro. "Sarà un prezzo stabilito, tutti saranno obbligati a rispettarlo", ha detto il ministro. "Sarà al di sotto della media europea, siamo già a buon livello di mercato per quanto riguarda il prezzo dei Pcr", sottolineando che è necessario "tenere presente che il prezzo sarà vantaggioso per il cittadino ma non comprometterà la validità dei test". Georgiadis si è detto, inoltre, favorevole all'estensione della vaccinazione obbligatoria. "A un certo punto la nostra società dovrà andare avanti", ha detto il ministro.(Gra)