Hong Kong: “CitizenNews” cessa le pubblicazioni, “non lavoriamo in un ambiente sicuro”

- Il sito di informazione di Hong Kong “CitizenNews” cessa oggi le pubblicazioni, dopo cinque anni di attività, a causa del controllo sempre più stringente esercitato sulla stampa dall’autorità e dei conseguenti rischi per chi ci lavora. La testata lo ha spiegato in un comunicato pubblicato domenica su Twitter e ieri in una conferenza stampa. Il caporedattore, Chris Yeung Kin-hing, ha sottolineato la difficoltà di lavorare senza incorrere in violazioni delle leggi e azioni giudiziarie. “Dal caso di ‘Stand News’ abbiamo notato che molti articoli e notizie sono considerati sediziosi. Siamo preoccupati di aver violato la legge a nostra insaputa”, ha detto Yeung. “Non lavoriamo in un ambiente sicuro. Anche i giornalisti sono umani e hanno famiglie e amici. Non vogliono trovarsi in questo dilemma semplicemente a causa del loro lavoro”, ha aggiunto. (segue) (Cip)