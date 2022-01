Cile: Covid, governo decreta nuova integrazione sistema sanitario pubblico e privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Cile hanno decretato lunedì la ripresa dell'integrazione tra sistema sanitario pubblico e privato a fronte dell'aumento sostenuto dei casi di Covid-19 registrato negli ultimi giorni. Nelle ultime 24 sono stati rilevati 1.005 nuovi casi, una cifra superiore del 25 per cento a quella dello stesso giorno della settimana scorsa e che porta il numero dei casi attivi nel Paese a 9.995. Il tasso di positività dei test è del 3,69 per cento, affermano inoltre le autorità sottolineando che si tratta dell'indice più alto degli ultimi cinque mesi. Secondo i numeri ufficiali il sistema integrato pubblico-privato fa affidamento su un totale di 1936 unità di terapia intensiva (uti), delle quali attualmente 1.681 sono già occupate (511 per Covid). L'ordine delle autorità è che i due sistemi, quello pubblico e quello privato funzionino come un'unica rete assistenziale. (segue) (Abu)