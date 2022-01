Imprese: Usa, la fondatrice di Teranos condannata per frode

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giuria degli Stati Uniti ha riconosciuto colpevole di frode la fondatrice di Theranos, Elizabeth Holmes. La 37enne è stata condannata per 11 capi d'imputazione e scagionata per quattro, mentre la giuria non ha potuto raggiungere una decisione in merito agli ultimi tre capi d'accusa. Holmes avrebbe cospirato per frodare gli investitori della startup che prometteva di rivoluzionare la diagnostica introducendo tecnologie e procedure innovative per le analisi del sangue. Holmes raccolse miliardi di dollari e il sostegno di grandi nomi dell'imprenditoria Usa , pur sapendo che il nuovo sistema di analisi automatizzata che avrebbe dovuto effettuare analisi del sangue per oltre 200 fattori e valori con poche gocce di materiale ematico non funzionava. Il processo a carico della fondatrice di Theranos è iniziato lo scorso 8 settembre. (Nys)