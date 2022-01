Usa: 5 potenze nucleari si impegnano a prevenire una guerra atomica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti, Cina, Russia, Regno Unito e Francia - le cinque potenze nucleari membre permanenti del Consiglio di sicurezza Onu - hanno diffuso ieri un comunicato congiunto nel quale si impegnano ad evitare a qualunque costo una guerra atomica, e riaffermano che il ruolo delle armi nucleari dovrebbe essere rigorosamente limitato alla difesa e alla deterrenza delle aggressioni. Il comunicato congiunto è stato pubblicato in concomitanza con la data inizialmente fissata per la conferenza delle Nazioni Unite per la revisione del Trattato di non proliferazione nucleare, che è stata però rinviata al prossimo anno a causa della pandemia di coronavirus. "Affermiamo che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta", dichiarano i cinque Paesi nel comunicato. "Dal momento che l'impiego di armi nucleari avrebbe conseguenze di vasta portata, affermiamo anche che sino a quando continueranno ad esistere, le armi nucleari dovrebbero servire scopi difensivi, di deterrenza delle aggressioni e prevenzione dei conflitti", prosegue la dichiarazione. (segue) (Nys)