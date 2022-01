Usa: 5 potenze nucleari si impegnano a prevenire una guerra atomica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le cinque potenze nucleari esprimono "il desiderio di lavorare con tutti gli Stati per creare un ambiente di sicurezza più favorevole al progresso sul fronte del disarmo", con l'obiettivo finale di "un mondo libero dalle armi nucleari senza alcun impatto per la sicurezza di tutti". La dichiarazione congiunta include anche l'impegno delle maggiori potenze globali a cercare soluzioni diplomatiche alle dispute per evitare scontri militari e corse agli armamenti. In una nota, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha espresso apprezzamento per l'iniziativa dei cinque Paesi, e per il loro riconoscimento della necessità di dare seguito agli impegni bilaterali e multilaterali di disarmo e controllo degli armamenti. (segue) (Nys)