Usa: 5 potenze nucleari si impegnano a prevenire una guerra atomica (3)

- Una conferenza delle Nazioni Unite per la revisione del Trattato di non proliferazione nucleare del 1970 è stata rinviata ad agosto 2022 a causa del forte aumento dei contagi da Covid-19 provocati negli Stati Uniti dalla propagazione della variante Omicron del virus. La conferenza, già rinviata per due anni a causa della pandemia, era stata riprogrammata per il prossimo 4 gennaio a New York. L'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo (Unoda) ha però notificato a tutti i partecipanti un ulteriore rinvio al primo agosto prossimo. La conferenza di revisione è organizzata dall'Onu a cadenza quinquennale; l'ultima si è svolta nel 2015. (Nys)