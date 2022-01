Corea del Sud: opposizione conservatrice in difficoltà in vista delle presidenziali (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione del governatore di Gyeonggi appare comunque vulnerabile a causa di uno scandalo corrutivo verificatosi a Seongnam nel 2014, proprio alla vigilia della rielezione di Lee a sindaco della città. In quell'occasione una società dal dubbio profilo, Hwacheon Daeyu, partecipò al lucroso progetto di sviluppo immobiliare dell'area di Daejang Dongcon con una quota dell'1 per cento, che negli anni successivi fruttò alla società consistenti dividendi. Secondo le indiscrezioni giudiziarie, la società era stata fondata da un ex reporter vicino al sindaco, Kim Mae-bae. Nell'ambito delle indagini è stato arrestato la scorsa settimana Yoo Dong-gyu, ex collaboratore di Lee ed ex amministratore delegato dell'azienda cittadina di sviluppo urbano. Kim è accusato di aver accettato tangenti per milioni di won da diversi uomini d'affari in cambio della partecipazione al medesimo progetto immobiliare. Lee nega con decisione ogni coinvolgimento personale nella vicenda, derubricando le accuse impugnate dall'opposizione conservatrice a "informazioni false". Ieri il candidato democratico alla presidenza ha anzi promesso di "sradicare la corruzione dalle forze politiche senza alcuna esitazione: "Subito dopo l'elezione (presidenziale) - ha affermato Lee - cancelleremo la stigma di Paese delle rendite immobiliari occulte". (Git)