Germania: in oltre 20 mila in diverse città protestano contro restrizioni anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 20 mila persone hanno manifestato ieri, 3 gennaio, in diverse città della Germania contro le restrizioni per il contenimento del Covid-19 in vigore nel Paese, spesso con cortei non autorizzati. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Circa tremila dimostranti hanno sfilato a Norimberga in Baviera, ma senza incidenti con la polizia. In Meclemburgo-Pomerania anteriore, sono scesi per le strade circa 10 mila dimostranti in oltre 20 città. In particolare, “diverse migliaia” di dimostranti si sono adunati a Rostock, mentre 1.600 a Schwerin, capoluogo del Land, e varie centinaia a Greifswald. In Turingia, più di ottomila manifestanti hanno preso parte a proteste non annunciate. A parte lievi tafferugli con le forze dell'ordine, le dimostrazioni sono state pacifiche. (segue) (Geb)