Germania: in oltre 20 mila in diverse città protestano contro restrizioni anti Covid (2)

- A Gera si è avuto l'assembramento maggiore, con circa duemila manifestanti. Il totale è sceso a circa mille ad Altenburg e Saalfeld e a 500 a Nordhausen. In Sassonia, diverse migliaia di persone sono scese in piazza per proteste non autorizzata, con fino a mille dimostranti a Bautzen. A Potsdam in Brandeburgo, gli oppositori delle restrizioni contro il Covid-19 sono stati fronteggiati da una mobilitazione dei sostenitore di tali misure e dell'obbligo di vaccinazione per il virus. A Friedrichshafen in Baden-Wuerttemberg, alla manifestazione dei “No Vax” hanno preso parte in circa duemila. A Fulda in Assia, la polizia ha disperso una dimostrazione analoga, con un arresto. Altre dimostrazioni si sono svolte a Francoforte sul Meno, Kassel e Giessen. (Geb)