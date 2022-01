Corea del Sud: transazioni immobiliari crollano del 42,5 per cento nel mese di novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le transazioni immobiliari in Corea del Sud hanno registrato un crollo di quasi il 43 per cento annuo nel mese di novembre, a causa di una stretta all'emissione di credito e dell'aumento dei tassi di interesse. Lo certificano i dati ufficiali pubblicato oggi dal governo sudcoreano, secondo cui a novembre sono state effettuate 67.159 transazioni immobiliari, in calo del 42,5 per cento rispetto a novembre 2020. Su base mensile in calo è stato del 10,8 per cento. Le transazioni nell'area della grande Seul, che include anche la città portuale di Incheon e la provincia di Gyeonggi, sono calate del 35,9 per cento annuo, mentre nel resto del Paese il calo è stato del 46,1 per cento. (segue) (Git)