Corea del Sud: transazioni immobiliari crollano del 42,5 per cento nel mese di novembre (2)

- L'indice dei prezzi al consumo in Corea del Sud ha registrato nel 2021 un incremento senza precedenti da un decennio a questa parte, aggravando l'onere dell'indebitamento delle famiglie. Secondo gli ultimi dati forniti dall'ente di statistica sudcoreano, nel 2021 i prezzi al consumo sono aumentati del 2,5 per cento rispetto al 2020; l'ultimo dato simile risale al 2012, quando l'indice aveva registrato un incremento annuo del 2,2 per cento; da allora, l'indice non si era mai spinto oltre un aumento dell'1,4 per cento. Il dato preoccupa soprattutto alla luce del record di indebitamento privato nel Paese. il debito complessivo delle famiglie ha infatti raggiunto di 1.540 miliardi di dollari nel mese di settembre. (segue) (Git)