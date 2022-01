Ecuador: governo registra trasmissione comunitaria variante Omicron, Delta ancora dominante (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, il governo ha dato da oggi il via alla somministrazione della dose di rinforzo del vaccino contro il covid-19, per i cittadini di età compresa tra i 50 e 59 anni. Il farmaco verrà inoculato a chi abbia ricevuto la seconda dose almeno cinque mesi prima, un mese in meno dell'intervallo richiesto in precedenza. Il viceministro della Salute, José Ruales, ha precisato che la somministrazione della terza dose è iniziata a partire dagli over 60, che in Ecuador sono 1,2 milioni di persone. Di questi quasi un milione ha già ricevuto l'iniezione. Nella fascia di età 50-59 anni si contano circa 2 milioni di ecuadoriani. (segue) (Mec)