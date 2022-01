Francia: morto per Covid secondo dei gemelli Bogdanoff

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto a Parigi all'età di 72 per coronavirus il divulgatore scientifico Igor Bogdanoff, a sei giorni dalla scomparsa del fratello gemello Grichka. Lo ha annunciato il suo agente secondo quanto riferisce il quotidiano "Le Monde". Secondo una fonte, nessuno dei due era vaccinato contro il Covid-19. I fratelli Bogdanoff erano dottori in fisica e matematica, ma le loro teorie erano contestate da buona parte della comunità scientifica. La celebre coppia ha acquistato fama in Francia soprattutto per aver condotto la trasmissione "Temps X" tra il 1979 e il 1989. (Frp)