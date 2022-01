Colombia: autorità locali, morte dirigente Eln cuasa degli scontri mortali a confine con Venezuela (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Defensoria del Pueblo della Colombia, agenzia governativa preposta alla difesa dei diritti umani, ha espresso “profonda preoccupazione” per l’esacerbarsi del conflitto armato nel dipartimento di Arauca. “Il confronto tra gruppi armati rappresenta una minaccia imminente per la popolazione civile”, si legge in una serie di tweet pubblicati dall’agenzia. “Secondo le informazioni raccolte dal nostro ufficio regionale, nelle ultime ore ci sono stati omicidi, minacce, detenzioni illegali, sfollamenti massicci e rischio di sfollamento forzato nei comuni di confine, in particolare a Tame, Fortul, Saravena e Arauquita”. (segue) (Mec)