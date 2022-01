Colombia: autorità locali, morte dirigente Eln cuasa degli scontri mortali a confine con Venezuela (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo uno studio delle Nazioni Unite diffuso a dicembre almeno 64.800 persone sono state sfollate in Colombia da gennaio a ottobre di quest’anno, il 198 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Il dato è contenuto in un rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli aiuti umanitari (Ocha), secondo cui solo il 18 per cento ha potuto fare ritorno al suo luogo di origine, spesso senza garanzie di sicurezza. Lo studio denuncia anche che nel periodo preso in esame almeno 51.400 persone sono state costrette a rimanere confinate a causa delle presenza di gruppi armati non statali, soprattutto nel dipartimento occidentale di Chocó. Qui, si legge, si registra il 65 per cento delle persone vittime di confinamento a livello nazionale. A livello generale, prosegue lo studio, si registra una crisi umanitaria nei dipartimenti del Pacifico, dove ci concentra il 75 per cento delle emergenze per sfollamento e confinamento. (segue) (Mec)