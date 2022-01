Usa: dopo Twitter anche Facebook sospende deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un’analoga decisione da parte di Twitter anche Facebook, la piattaforma di social network fondata da Mark Zuckerberg, ha sospeso il profilo privato della deputata statunitense Marjorie Taylor Greene, esponente del Partito repubblicano nota per le sue posizioni vicine al movimento complottista QAnon. Lo riporta il quotidiano “The Hill”, precisando che la misura punitiva arriva in seguito all’accusa contro Greene di aver diffuso disinformazione sulla pandemia di Covid-19. Greene ha condiviso sul suo canale Telegram la schermata di un messaggio di Facebook in cui si afferma che le sarebbe stato impedito di pubblicare qualsiasi cosa per le prossime 24 ore. Sembrerebbe, pertanto, una sospensione non ancora definitiva, considerato anche che il profilo di Greene pubblico e verificato dal Congresso è ancora attivo. "Facebook si è unito a Twitter per censurarmi", ha scritto Greene commentando l’immagine. "Sono un membro eletto del Congresso che rappresenta oltre 700 mila cittadini statunitensi che pagano le tasse e rappresento le loro voci, i loro valori, difendo le loro libertà e proteggo la Costituzione", ha aggiunto. In una dichiarazione a “The Hill”, un portavoce di Meta - la società madre di Facebook - ha dichiarato: “Un post (della deputata) ha violato le nostre politiche e l'abbiamo rimosso; ma rimuovere il suo account per questa violazione esula dall'ambito delle nostre norme". Il profilo Twitter di Greene era già stato speso temporaneamente dal social network lo scorso luglio per la diffusione di disinformazione sui vaccini e sulla pandemia di Covid-19. Precedentemente, a febbraio, la Camera dei rappresentanti aveva approvato una risoluzione per estrometterla dalle commissioni, in particolare da quelle relative a Istruzione e Bilancio. Greene, repubblicana della Georgia, ferrea sostenitrice dell’ex presidente Donald Trump, era stata al centro di polemiche politiche per alcune esternazioni pubbliche cospirazioniste e antisemite, giudicate incompatibili con la sua carica istituzionale.(Nys)