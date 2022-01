Brasile: Covid, compagnie navi da crociera sospendono operazioni fino al 21 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione brasiliana delle navi da crociera (Clia) ha annunciato che le compagnie di navigazione sospenderanno le loro operazioni croceristiche in Brasile fino al prossimo 21. La decisione arriva a 24 ore dalla richiesta dell'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) di "porre fine con urgenza" alla stagione crocieristica dopo le epidemie di Covid-19 riscontrate a bordo della Mms Splendida (domenica) e Costa Diadema (lunedì). A causa dei numerosi casi segnalati tra passeggeri ed equipaggio l'Anvisa aveva vietato l'attracco delle navi nei porti brasiliani. Le crociere attualmente in svolgimento completeranno i loro itinerari come da programma, afferma Clia. L'associazione afferma che i casi identificati consistono in "un piccolo minoranza della popolazione totale a bordo", ma che "rispetta le disposizioni delle autorità del governo federale, dell'Anvisa, degli stati e dei municipi".(Brb)