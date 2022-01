Imprese: Tesla apre salone espositivo in Xinjiang nonostante accuse genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso della tecnologia statunitense Tesla, fondato dal miliardario Elon Musk, ha aperto un nuovo salone espositivo nello Xinjiang, la regione della Cina nordoccidentale in cui, stando alla definizione del dipartimento di Stato Usa, le autorità cinesi stanno conducendo una campagna di assimilazione forzata contro le minoranze religiose islamiche e turcofone tale da poter parlare di “genocidio”. Lo scrive il “Wall Street Journal”, precisando che il produttore di auto elettriche con sede ad Austin, in Texas, ha iniziato le operazioni nel nuovo salone di Urumqi, capitale dello Xinjiang. A darne per la prima volta l’annuncio è stata la stessa Tesla con un messaggio sulla popolare piattaforma di social media cinese Weibo. "Nel 2022 lanciamo insieme lo Xinjiang nel suo viaggio elettrico!” si legge nel post, accompagnato da immagini di una cerimonia di apertura con danze tradizionali cinesi e astanti in posa per le foto. (segue) (Brb)