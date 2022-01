Ecuador: governo registra trasmissione comunitaria variante Omicron, Delta ancora dominante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la diffusione per via comunitaria della Omicron, il governo dell'Ecuador conferma che al momento è ancora la Delta la variante del nuovo coronavirus dominante nel Paese. Lo ha reso noto la ministra della Salute, Ximena Garzon, evidenziando che proprio per l'alta trasmissibilità della variante Omicron ci sono forse più casi positivi di quelli documentati. Nonostante ciò per il ministro la variante Delta desta maggiore preoccupazione nel Paese. "Continua a essere quella che causa casi più complicati e con il più alto tasso di mortalità", ha detto nel corso di una conferenza stampa. (segue) (Mec)