Brasile: bilancia commerciale registra saldo positivo da 61 miliardi di dollari nel 2021

- La bilancia commerciale del Brasile ha registrato un saldo positivo di 61 miliardi di dollari nel 2021. Lo riferisce il dipartimento per il commercio estero del ministero dell'Economia, sottolineando che il valore segna un aumento del 21,1 per cento rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno le esportazioni hanno raggiunto un volume di 280,5 miliardi di dollari, per una crescita del 34 per cento rispetto allo scorso anno. Le importazioni hanno raggiunto un volume di 219,4 miliardi di dollari, in aumento del 38,1 per cento rispetto allo scorso anno. Il bilancio positivo è stato influenzato dai dati positivi del mese di dicembre, periodo in cui la bilancia commerciale di 4 miliardi di dollari, in aumento del 39,7 per cento rispetto allo stesso mese del 2020.(Brb)