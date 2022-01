Bolivia: presidente Arce ribadisce impegno su riforma della Giustizia (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore per le Americhe dell'organizzazione non governativa Human Right Watch, José Manuel Vivanco, aveva rivolto a settembre un appello al presidente Arce affinché la ricerca di giustizia nel suo Paese non faccia distinzioni politiche. "Presidente Arce, festeggio la sua volontà che si faccia giustizia per i massacri, le torture e gli arresti durante il governo (dell'ex presidente) Jeanine Anez. Ma dev'essere fatta giustizia anche per coloro che hanno sofferto violenza durante il governo (dell'ex presidente) Evo Morales. La ricerca di giustizia non deve avere colore politico", ha scritto Vivanco in un messaggio sul suo profilo Twitter in risposta ad Arce. Il presidente boliviano aveva affermato ieri nel suo discorso alla 76ma Assemblea generale delle Nazioni Unite (Onu) che il suo impegno "è che si faccia giustizia per le 38 vite perse, le centinaia di feriti, i perseguitati politici e le violazioni ai diritti umani durante il governo de facto (di Anez)". (Brb)