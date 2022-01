Messico: Lopez Obrador su statua decapitata, "mai chiesto di erigerla"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador (Amlo), ha ringraziato le autorità del municipio di Atlacomulco che si sono scusate per la decapitazione di una statua che raffigurava il capo di Stato avvenuta durante i festeggiamenti di capodanno. "Non sentitevi male", ha dichiarato lunedì Amlo nella sua tradizionale conferenza stampa mattutina dove ha precisato di non aver mai chiesto di erigere una statua. "Voglio dirvi che vi voglio molto bene e che vi ringrazio di cuore per l'iniziativa", ha aggiunto il presidente, chiedendo tuttavia di tenere conto del suo desiderio che non gli vengano intitolate né strade, né piazze, né parchi, né bibliioteche, e ancor meno una statua. "Se me lo avessero chiesto li avrei convinti a non erigere nessuna statua", ha quindi dichiarato Lopez Obrador, assicurando di non apprezzare nessun tipo di vanità né culto della personalità. La statua di pietra rosa era stata installata il 29 dicembre dal sindaco di Atlacomulco, e all'alba del primo gennaio è stata ritrovata decapitata.(Mec)