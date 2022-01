Cile: Covid, governo decreta nuova integrazione sistema sanitario pubblico e privato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero totale di casi nel Paese dall'inizio della pandemia è di 1.811.297. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 11, per un totale di 39.173 morti attribuibili alla Covid-19. Dal punto di vista epidemiologico attualmente nel Paese sono stati rilevati 684 casi della variante Omicron, 661 dei quali, riconducibili a persone provenienti dall'estero. Su questo punto l'ex presidente del Collegio dei medici, Izkia Siches, ha criticato la decisione del governo di Sebastian Pinera di non aumentare le restrizioni o le misure di prevenzione riguardo i passeggeri provenienti dall'estero. "Il 90 per cento delle varianti presenti nel Paese sono rilevate nei viaggiatori (...) è stato un errore non reintrodurre la quarantena per le persone provenienti dall'estero", ha dichiarato il probabile futuro ministro della Saluta sotto il prossimo governo del presidente eletto, Gabriel Boric. (Abu)