Haiti: governo, scontro a fuoco di Gonaives è stato attentato contro premier Henry

- Il conflitto a fuoco avvenuto sabato ad Haiti nella cittadina settentrionale di Gonaives durante le celebrazioni del 218mo anniversario dell'indipendenza, è stato un attentato nei confronti del primo ministro Ariel Henry. E' quanto afferma oggi una nota del governo di Port au Prince dove si afferma che banditi e terroristi hanno cercato di attaccare il premier Henry all'uscita da una funzione religiosa mentre era circondato dalla scorta e che ordini di arresto sono stati emessi nei confronti degli autori dell'attentato. Proprio uno dei membri della scorta avrebbe perso la vita durante l'agguato. Lo stesso Henry ha scritto un messaggio sul suo profilo Twitter dove afferma che "i veri nemici del popolo sono i terroristi che non dubitano ad usare la violenza per uccidere, sequestrare solo per denaro". (segue) (Mec)