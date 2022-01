Usa: Biden, capitalismo senza concorrenza è sfruttamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, è tornato ad affermare che il capitalismo senza un giusto grado di concorrenza nei mercati si traduce in sfruttamento. Il capo dello Stato Usa si è espresso in questi termini parlando alla Casa Bianca del pacchetto di aiuti da un miliardo di dollari che l’amministrazione presidenziale ha stanziato per i piccoli produttori di carne e pollame, con l'obiettivo di colpire quattro colossi della produzione e della distribuzione del settore, considerati responsabili dell’aumento esponenziale dei prezzi al consumo di tali prodotti. "Ciò a cui stiamo assistendo - ha aggiunto Biden - è che i piccoli e allevatori e coltivatori indipendenti vengono estromessi dal mercato. Questa crisi colpisce la loro dignità, il rispetto che hanno guadagnato per generazioni". Alla fine del 2021 i prezzi della carne hanno subito un aumento del 21 per cento rispetto al 2020, impattando violentemente il settore alimentare nella sua interezza.(Nys)