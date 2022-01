Paraguay: giovane ucciso da un branco di piranhas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane di 22 anni è deceduto domenica in Paraguay dopo essere stato attaccato da un branco di piranhas. L'episodio, segnala il quotidiano "Ultima Hora", è avvenuto nelle acque del fiume Paraguay, nella zona balneare di Ità Enramada, nei pressi della capitale Assunzione. La vittima, di nome Angel de los Santos Britez, sarebbe scomparsa improvvisamente mentre era in acqua e riapparsa solo ore più tardi dopo intense ricerche della prefettura e della polizia avvisate dai familiari. Il corpo del giovane è stato rinvenuto con il volto divorato presumibilmente da un branco della specie di famosi pesci carnivori che abita le acque di molti dei fiumi sudamericani. Secondo quanto riferito dalle autorità, il giovane era ancora con vita quando è stato ritrovato, ed è deceduto in ospedale. (segue) (Abu)