Regno Unito: Covid, oltre 157 mila nuovi casi in Inghilterra e Scozia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Inghilterra e Scozia sono stati registrati 157.758 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, in base ai dati del governo britannico. I decessi legati al coronavirus sono stati 42 rispetto a ieri. Come accaduto già per gli ultimi giorni, le informazioni sui contagi nel periodo fra Natale e l'anno nuovo sono state spesso incomplete nel Regno Unito, a causa di ritardi nella segnalazione. Domenica sono stati segnalati 137.583 casi in Inghilterra e Galles. (Rel)