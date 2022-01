Quirinale: Lega, Pd mette veti e perde tempo, noi lavoriamo per coinvolgere tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre Letta mette veti e perde tempo, la Lega lavora per fare veloce e perché tutti siano coinvolti, nessuno escluso, per una scelta così importante per tutti gli Italiani”. Così fonti della Lega commentano le reazioni fatte filtrare dal Pd a proposito del tavolo dei leader a cui sta lavorando Matteo Salvini in vista dell’elezione del presidente della Repubblica.(Rin)