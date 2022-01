© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, ha convocato per domani, 4 gennaio, alle ore 14 la Conferenza in seduta straordinaria. Si discuterà il tema della gestione dei contatti, in particolare in ambito scolastico, nell’attuale fase dell’emergenza da Covid-19. (Com)