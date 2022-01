Colombia: autorità locali, morte dirigente Eln cuasa degli scontri mortali a confine con Venezuela (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto il presidente colombiano Ivan Duque ha convocato un nuovo consiglio di sicurezza con i vertici militari per conoscere i dettagli degli scontri. “Ieri si sono tenuti due consigli di sicurezza. Oggi ve ne sarà un altro con la leadership militare in cui valuteremo punto per punto ogni luogo del territorio, in modo da aumentare le forze di sicurezza sul posto e colpire le strutture (dei gruppi armati)“, ha detto Duque in un'intervista all’emittente “La Fm”. Il capo dello Stato ha dichiarato che "la situazione complessa poiché molti di questi scontri avvengono praticamente ai margini del confine" con il Venezuela, dove, secondo Duque, "i due gruppi hanno avuto la protezione del regime di Nicolás Maduro”. (segue) (Mec)