Imprese: Tesla apre salone espositivo in Xinjiang nonostante accuse genocidio (2)

- Ampiamente ammirata in Cina, Tesla si è espansa rapidamente nel paese più popoloso del mondo. Con la sua recente espansione, tuttavia, la casa automobilistica rischia di vedere la sua reputazione danneggiata in patria, considerati gli attriti diplomatici tra Washington e Pechino a proposito dello Xinjiang. La Repubblica popolare cinese ha sempre respinto le critiche e le accuse sul trattamento riservato agli uiguri nello Xinjiang, liquidando l'accusa di genocidio come “un'invenzione” e descrivendo la sua campagna nella regione come uno sforzo innovativo per contrastare l'estremismo religioso e il terrorismo di matrice islamica. A dicembre scorso, il presidente statunitense Joe Biden ha approvato nuove regole che vietano la maggior parte delle importazioni dallo Xinjiang a causa delle preoccupazioni circa l'uso del lavoro forzato nell’area. La Casa Bianca ha anche sanzionato diverse società e individui che accusa di aver partecipato alla campagna di assimilazione coatta. Lo Xinjiang, spiega il “Journal”, è diventato una cartina di tornasole per le aziende straniere che fanno affari in Cina. Coloro che si avvicinano alla regione rischiano problemi normativi e contraccolpi reputazionali nei loro mercati interni, mentre quelli che la evitano affrontano l'ira del governo di Pechino e dei consumatori cinesi sempre più nazionalisti. (Brb)