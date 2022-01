Economia: Mef, fabbisogno settore statale pari a circa 106 miliardi di euro nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fabbisogno annuale del settore statale del 2021 – prosegue la nota - è risultato in miglioramento rispetto all'anno precedente grazie a una crescita degli incassi solo parzialmente compensata da un aumento dei pagamenti. Dal lato degli incassi si è registrata una ripresa degli introiti fiscali dovuta all'effetto congiunturale nonché ai recuperi dei versamenti tributari e contributivi sospesi nel corso del 2020 dai provvedimenti normativi legati all'emergenza Covid-19. Hanno inoltre influito i maggiori incassi relativi ai Fondi di rotazione per le politiche comunitarie e all'anticipo dei trasferimenti a fondo perduto (cosiddetti grants) del Recovery fund. Dal lato dei pagamenti si è registrato un incremento della spesa delle Amministrazioni centrali e territoriali anche in relazione alle misure previste dai provvedimenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica, quali le erogazioni di contributi a fondo perduto da parte dell'Agenzia delle entrate e il finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali per il commissario straordinario. La spesa per interessi sui titoli di Stato fa registrare una riduzione rispetto all'anno precedente. (Com)