Ecuador: covid, a partire da oggi terza dose somministrata ai cittadini tra 50 e 59 anni (2)

- Dalla fine di dicembre il governo ha disposto l'obbligo di vaccino contro il nuovo coronavirus su tutto il territorio nazionale. La misura è stata presa in considerazione "dell'attuale distrazione epidemiologica", recita un comunicato del ministero della Salute descrivendo un aumento "dei contagi e la circolazione di nuove varianti 'preoccupanti'". L'obbligo, ha precisato il ministero nelle ore successive alla pubblicazione del decreto, introduce la possibilità di sanzionare i responsabili di spazi pubblici o privati che non richiedano il certificato vaccinale, ma non direttamente chi non si vaccina. La legge vale per tutte le attività "non essenziali" - cinema, teatri, musei, luoghi di intrattenimento - e per le le persone che abbiano compiuto almeno dodici anni, fatti salvi coloro che abbiano motivi specifici per non essere vaccinati. (segue) (Brb)