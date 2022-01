Bolivia: presidente Arce ribadisce impegno su riforma della Giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arce ha quindi annunciato lo svolgimento nel mese di marzo della "Assemblea nazionale della giustizia" con l'obiettivo di "dare continuità a questo processo". In questa sede, ha affermato il capo di Stato, "si presenterà e si discuterà con diversi settori, i risultati di un lavoro preliminare" e si "definirà un cammino che determinerà le azioni necessarie per raggiungere un cambiamento strutturale del sistema giudiziario del Paese". Secondo il presidente il primo obiettivo è quello di "ricostruire la concezione della giustizia come servizio pubblico e diritto fondamentale", in quanto "l'accesso alla giustizia è altrettanto importante come il diritto alla salute e all'educazione". "La giustizia protegge l'onore, la libertà, la dignità, la proprietà ed altri diritti essenziali della persona sia come individuo che come parte di una società", ha aggiunto il presidente, che si è detto sicuro che la riforma "sarà del popolo e per il popolo". (segue) (Brb)